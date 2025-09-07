Саммит ШОС — 2025
Глажка без утюга: секрет идеально ровных вещей за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идеально разгладить одежду без использования утюга возможно с помощью простых и доступных методов, которые бережно относятся к ткани. Эти способы особенно актуальны для деликатных материалов, которые могут повредиться от высокой температуры. Несколько проверенных приемов помогут быстро привести вещи в порядок, когда утюга нет под рукой или его использование нежелательно.

В ванной комнате вешают одежду на плечики рядом с горячим душем: пар естественным образом разглаживает складки. Для быстрого результата слегка сбрызгивают вещи водой из пульверизатора и аккуратно растягивают руками, давая высохнуть. Скатывают одежду в рулон и оставляют на несколько часов под матрасом: давление распрямит ткань. Используют фен с функцией холодного воздуха, направляя поток на складки и одновременно расправляя их рукой. Деликатные вещи можно повесить в ванной во время принятия душа: пар мягко устранит помятости.

Ранее также сообщалось о том, как правильно хранить зимнюю одежду. С этими советами куртки, свитеры и шапки сохранятся в идеальном состоянии и будут служить гораздо дольше.

