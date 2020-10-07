Главврач Коммунарки назвал число тяжелобольных москвичей с COVID-19

https://static.news.ru/photo/be6c0d1a-089f-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что серьёзные симптомы коронавируса сейчас наблюдаются у 1,5 тысячи пациентов в Москве.

По словам медика, в столице увеличилось число госпитализированных пожилых людей. Заболевших старше 65 лет летом было менее 15%, а сейчас их уже 20–25%, передаёт НСН.

Специалист посоветовал жителям обязательно сделать прививку от гриппа. Кроме того, он напомнил о необходимости носить маски, мыть руки и избегать больших компаний.

Ранее стало известно, что за последние семь дней в столице России госпитализировано с коронавирусом на 13% больше, чем неделей ранее. Только за минувшие сутки в московские больницы попали свыше тысячи человек, у которых был выявлен COVID-19. Число пациентов, находящихся на ИВЛ, в настоящее время составляет 264. Это на 4% больше, чем сутками ранее.

За последние 24 часа в Москве выявлено 3229 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице заразились 314,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 5442 человека, выздоровели 256,3 тысячи.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве приблизился к самым высоким показателям середины весны. В мэрии столицы отметили, что ситуация требует более ответственно относиться к правилам безопасности в условиях пандемии, и призвали москвичей из группы риска оставаться дома, а всех остальных горожан носить защитные маски и избегать мест скопления людей. Эксперты полагают, что вторая волна коронавируса в Москве может быть в 2–3 раза сильнее весенней, писал NEWS.ru.