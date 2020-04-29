Главврач Коммунарки опасается вспышки коронавируса после майских праздников

https://static.news.ru/photo/d279994a-8af4-11ea-b48a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опасается роста заболеваемости коронавирусом после майских праздников. По его мнению, тёплая погода может подтолкнуть россиян выйти на улицы и нарушить режим самоизоляции.

Мы очень боимся того, что эти майские праздники станут причиной того самого взрыва и увеличения количества госпитализированных больных спустя 5-10 дней, — сказал Проценко в интервью телеканалу «Россия-1».

Он считает, что Москва всё ещё не достигла пика заболеваемости.

Как ранее писал NEWS.ru, массовое нарушение самоизоляции на майские праздники в Москве может спровоцировать новый всплеск COVID-19 к июню. Об этом заявила начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.