Главврач Коммунарки опасается вспышки коронавируса после майских праздников

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опасается роста заболеваемости коронавирусом после майских праздников. По его мнению, тёплая погода может подтолкнуть россиян выйти на улицы и нарушить режим самоизоляции.
Мы очень боимся того, что эти майские праздники станут причиной того самого взрыва и увеличения количества госпитализированных больных спустя 5-10 дней, — сказал Проценко в интервью телеканалу «Россия-1».
Он считает, что Москва всё ещё не достигла пика заболеваемости.
Как ранее писал NEWS.ru, массовое нарушение самоизоляции на майские праздники в Москве может спровоцировать новый всплеск COVID-19 к июню. Об этом заявила начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
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