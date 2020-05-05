Главврач больницы в Москве назвал главный способ защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/bf2edfba-8eca-11ea-9513-fa163e074e61_660.jpg Сергей Переходов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Главный врач новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Москве Сергей Переходов дал рекомендации россиянам по борьбе с COVID-19. По его словам, главным способом защиты от коронавируса является самоизоляция.

Прежде всего это, конечно, соблюдение элементарных правил гигиены. Но ещё один, пожалуй, главный аспект — это всеобщая самоизоляция. Каждый должен находиться дома, минимизируя тем самым контакты с другими людьми, — заявил он в интервью ТАСС.

По его словам, именно это позволит в обозримой перспективе смягчить ограничительные меры, действующие из-за пандемии коронавируса.

Переходов рассказал, что в больнице 800 коек, при необходимости их число может быть увеличено до 900. Медцентр возвели всего за месяц. Средний возраст поступающих сюда больных пока составляет 56 лет. Однако, по его словам, в последнее время всё чаще коронавирус находят у молодых людей, причём в тяжёлых формах.

Ранее, как писал NEWS.ru, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке назвал два средства защиты от коронавируса нового типа. Это мытьё рук и соблюдение социальной дистанции.