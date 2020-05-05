Главврач больницы Омска уволился после массового заражения медиков COVID-19

https://static.news.ru/photo/d4379fb4-8eed-11ea-986b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Омске уволился главврач городской клинической больницы № 1, где накануне произошло заражение медиков COVID-19.

Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на заявление министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой.

Рисков и опасений, что вспышка будет более масштабной, у нас практически нет. На сегодняшний день обследованы 70% врачей и персонала. Предварительные результаты отрицательные, — сказала она.

По её словам, среди 16 заболевших 4 врача и 12 специалистов младшего и среднего звена. Все они являются сотрудниками пульмонологического отделения.

Ранее NEWS.ru писал, что ГБ№ 1 в Омске была закрыта на карантин из-за массового заражения персонала коронавирусом. Приём новых пациентов в больнице приостановлен. Карантин продлится две недели. Сейчас в больнице находятся порядка 400 пациентов. Они будут продолжать лечение, но уже в изолированном режиме. Такой же режим вводится и для медработников.