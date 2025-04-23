Глава Сбербанка Герман Греф пришел на церемонию прощания с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели, передает корреспондент NEWS.ru. На видео видно, что он решил не надевать траурный костюм, а пришел в повседневном образе.
При этом Греф стоял почти вплотную к гробу со скульптором и художником. В момент, когда глава Сбербанка прощался с Церетели, проходило отпевание мастера. На выходе из храма Греф отказался общаться с представителями СМИ.
Недалеко от него стояли дочь Церетели Елена и Татьяна Кочемасова, которую журналисты называют гражданской женой художника. Женщины тихо переговаривались между собой во время отпевания.
Ранее российский телеведущий Андрей Малахов пришел проститься с Церетели с букетом белых цветов. Журналист выбрал для церемонии серый строгий костюм, белую рубашку и галстук. Малахов вплотную подошел к гробу, где покоился художник, положил на него руку и недолго постоял рядом.
Президент России Владимир Путин одним из первых отправил поминальный венок на прощание с Церетели. Помимо главы государства, такой жест сделал патриарх Кирилл. Церетели скончался 22 апреля в возрасте 91 года. Похоронят его в родной Грузии.