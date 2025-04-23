Малахов пришел проститься с Церетели и попал на видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Андрей Малахов на церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве

Российский телеведущий Андрей Малахов пришел проститься со скульптором Зурабом Церетели, передает корреспондент NEWS.ru. Журналист принес с собой букет белых цветов. На кадрах с церемонии видно, что вокруг собрались и другие желающие проститься с художником.

Малахов подержался за гроб, в котором лежит Церетели, и проследовал к остальным присутствующим. На кадрах можно заметить, что ведущий не стал надевать черное, а пришел в светло-сером костюме.

Вокруг гроба стоят композиции из белых роз, а на кандило можно увидеть красные свечи. Прощание с Церетели проходит в Москве в храме Христа Спасителя, а похоронят художника на родине в Грузии в субботу, 26 апреля.

Ранее близкий друг Церетели вспомнил, каким трудолюбивыми был скульптор и дружил с людьми разного поколения. По его словам, художник очень тяжело переживал критику в свой адрес, но продолжал упорно работать даже в последние годы жизни.

Проработавшая с Церетели 20 лет Роза Михайловна также назвала скульптора гениальным человеком на церемонии прощания. Женщина подчеркнула, что художник был очень добрым. По словам коллеги Церетели, она любит все его произведения, как живопись, так и скульптуру.