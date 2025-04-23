Венок от Путина доставили на прощание с Церетели одним из первых Путин отправил поминальный венок в храм Христа Спасителя на прощание с Церетели

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин отправил поминальный венок на прощание со скончавшимся 22 апреля скульптором Зурабом Церетели, сообщает корреспондент NEWS.ru. Церемония пройдет в храме Христа Спасителя в Москве. Она начнется в 12:00. Также был доставлен венок от патриарха Кирилла.

Скульптора похоронят рядом с женой в Грузии 26 апреля. NEWS.ru ведет онлайн-репортаж с церемонии прощания. Накануне, 22 апреля, Путин выразил соболезнования родным и близким Церетели. По словам главы государства, деятель искусства был талантливым художником и открытым для добрых дел и начинаний. Президент добавил, что память о нем навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования.

Церетели является автором более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Как художник-монументалист он оформил ряд крупных учреждений не только в России, но и в США, Англии, Франции и других странах.

Ранее депутат Государственной думы Елена Драпеко назвала Церетели выдающимся скульптором и человеком, оставившим значительный след в искусстве. Она отметила, что его работы и деятельность объединяли вокруг себя несколько поколений художников.