Два уголовных дело возбуждено в отношении начальника отдела испытательных тентов ОКБ «Аэрокосмические системы» Максима Моисеенкова после сексуальных домогательств к малолетним детям.
Как сообщает Telegram-канал Mash, заявление на 37-летнего мужчину в правоохранительные органы подала его жена. По её словам, 13 марта она застала супруга за «кое-чем ужасным» в их квартире в подмосковной Дубне — якобы Моисеенков приставал к их 6-летней дочери и её 12-летнему сыну от первого брака. По данному факту возбуждены два уголовных дела: за насильственные действия сексуального характера и развратные действия.
Официальным комментарием следственных органов NEWS.ru не располагает.
Ранее суд в Кировской области
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