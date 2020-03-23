https://static.news.ru/photo/2b0ebe94-6cfc-11ea-a865-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два уголовных дело возбуждено в отношении начальника отдела испытательных тентов ОКБ «Аэрокосмические системы» Максима Моисеенкова после сексуальных домогательств к малолетним детям.

Как сообщает Telegram-канал Mash, заявление на 37-летнего мужчину в правоохранительные органы подала его жена. По её словам, 13 марта она застала супруга за «кое-чем ужасным» в их квартире в подмосковной Дубне — якобы Моисеенков приставал к их 6-летней дочери и её 12-летнему сыну от первого брака. По данному факту возбуждены два уголовных дела: за насильственные действия сексуального характера и развратные действия.

Официальным комментарием следственных органов NEWS.ru не располагает.