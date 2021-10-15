Главу «Мемориала» вызвали в МВД

Силовики вручили председателю правления «Международного мемориала» (признан властями РФ иноагентом) Яну Рачинскому уведомление о необходимости явиться в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по ЦАО Москвы. Полицейские намерены взять у него объяснения, передаёт «Дождь» (признан властями РФ иноагентом).

В документе, который вручили Рачинскому говорится , что МВД проводит проверку, однако не уточняется, по какому поводу. По словам главы организации, полицейские, вручавшие документ, отказались назвать причины проверки.

Кроме того, в МВД потребовали в течение пяти дней предоставить свидетельство о регистрации организации, копии учредительных и уставных документов, приказы о назначении руководства и главных бухгалтеров, список кредиторов и инвесторов, перечень сотрудников и другие хозяйственные документы. При этом бумаги должны охватывать весь период деятельности «Мемориала» с момента регистрации организации.

Сам Рачинский считает требования нелепыми, но не связывает их с произошедшим накануне нападением на офис правозащитников в Москве.

Инцидент произошёл во время показа фильма польского режиссёра Агнешки Холланд «Гарет Джонс», Сеанс был организован совместно с Польским культурным центром. Во время просмотра в центр ворвались несколько десятков человек, которые начали кричать «Всем на пол».

Затем люди залезли на сцену с экраном и начали скандировать «Не забудем, не простим», «Фашисты» и «Позор». Также в этот момент в задние попала съёмочная группа НТВ. Сотрудники центра вызвали полицию. Приехавшие на место силовики осмотрели троих мужчин, а остальных вывели.

После этого полицейские заблокировали людей в офисе правозащитников, объяснив это необходимостью осмотреть место происшествия. Они отключили и демонтировали пожарную сигнализацию, а выход открыли только в 1:50.