Главу Центра им. Бакулева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для семей, в которых есть дети младше 16 лет. Родители получат 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Текст документа опубликован на сайте Кремля. Эти деньги не будут учитываться в составе доходов семьи при предоставлении льгот. Люди, получившие ранее аналогичную помощь, не должны подавать дополнительных заявлений. Остальные граждане,...