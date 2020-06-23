Главу Центра им. Бакулева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Леонид Бокерия награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Бокерию Леонида Антоновича — президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева», — говорится в нём.
Согласно указу, Бокерия награждён за «значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с COVID-19. Перечисленным в указах лицам будут вручены ордена Пирогова и медали Луки Крымского «за самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен