Главреда газеты «Завтра» осудили за публикацию с упоминанием Фонда Карнеги Главред газеты «Завтра» Проханов получил штраф из-за публикации с Фондом Карнеги

Хамовнический суд Москвы назначил главному редактору газеты «Завтра» Александру Проханову штраф в размере четырех тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его признали виновным в размещении информации о Фонде Карнеги (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) без указания, что организация является иностранным агентом.

Суд признал Проханова А. А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ информации об иностранных агентах без указания их статуса), — заявила представитель суда.

Уточняется, что речь идет о материале в сетевом издании «Завтра.ру» о роли США и ЕС в конфликте на Украине. В статье содержатся сведения о Фонде Карнеги, который был внесен в реестр иноагентов в апреле 2023 года. При этом упоминание организации не было сопровождено соответствующей пометкой. Решение суда не обжаловано и не вступило в силу.

Ранее российский телеканал «Жара ТВ» получил штраф в размере 1 млн рублей после показа клипа на песню Майли Сайрус и Дуа Липы Prisoner. Причиной стала демонстрация нетрадиционных сексуальных взаимоотношений или предпочтений среди несовершеннолетних.