https://static.news.ru/photo/5f1e4b20-d61e-11e9-a350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Никита Лихачёв/vk.com

Один из основателей и главный редактор TJ Никита Лихачёв покинул издание. Такое решение он принял ещё две недели назад.

Он рассказал, что уволился по собственному желанию и сохранил долю в компании, сообщается на сайте СМИ.

Захотелось попробовать себя в чём-то новом. В такие моменты оглядываешься назад и понимаешь — ого, мы ведь начинали в 2011 году, уже прошло восемь лет, а тогда это ещё равнялось двум президентским срокам, — поделился он.

Журналист не сообщил, где будет работать после увольнения.

TJ возглавит Сергей Звезда, ранее занимавший должность редактора. Новый главред отказался говорить о планах на будущее.

Предвыборные обещания — это не ко мне, но планы немного глобальнее, чем спустя 20 лет выпить стопку водки в Дагестане, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что главный редактор ТАСС Максим Филимонов покидает свой пост. Он перейдёт работать в группу «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в качестве главы блока по внешним связям и коммуникациям.