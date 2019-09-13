Один из основателей и главный редактор TJ Никита Лихачёв покинул издание. Такое решение он принял ещё две недели назад.
Он рассказал, что уволился по собственному желанию и сохранил долю в компании, сообщается на
Захотелось попробовать себя в чём-то новом. В такие моменты оглядываешься назад и понимаешь — ого, мы ведь начинали в 2011 году, уже прошло восемь лет, а тогда это ещё равнялось двум президентским срокам, — поделился он.
Журналист не сообщил, где будет работать после увольнения.
TJ возглавит Сергей Звезда, ранее занимавший должность редактора. Новый главред отказался говорить о планах на будущее.
Предвыборные обещания — это не ко мне, но планы немного глобальнее, чем спустя 20 лет выпить стопку водки в Дагестане, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что главный редактор ТАСС Максим Филимонов покидает свой пост. Он перейдёт работать в группу «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в качестве главы блока по внешним связям и коммуникациям.