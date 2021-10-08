Главред «Новой газеты» сбросил звонок Нобелевского комитета

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира. По его словам, он не ожидал такого решения Нобелевского комитета и сбросил входящий звонок из Норвегии как «нежелательный». Об этом журналист рассказал изданию «Подъём».

Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны, — сказал журналист.

Также главред «Новой газеты» заявил, что посвящает приз погибшим коллегам и друзьям. Он назвал премию наградой для людей, которых сейчас объявляют иноагентами и «нежелательными элементами». По словам Муратова, вопрос о применении награды будет решаться на редколлегии.

Дмитрий Муратов стал третьим россиянином — лауреатом Нобелевской премии мира. До него её получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачёв.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию в области литературы в 2021 году получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Его творчество посвящено судьбам беженцев.