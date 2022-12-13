Названо число не зависимых от государства СМИ, закрытых в России Главред «Новой газеты»: в России закрыто 262 не зависимых от государства медиа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Муратов

В России за последнее время закрыли 262 не зависимых от государства медиа, сообщил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, выступая на вручении медали премии Альбера Лондра в Париже, передает «Новая газета Европа». Он добавил, что иностранными агентами в РФ объявлены более 300 работников прессы и активистов.

В России закрыли 262 медиа, не зависимых от государства, больше 300 журналистов, активистов объявлены «иностранными агентами», — сказал Муратов.

Он также поблагодарил ряд европейских стран, на территории которых работают представители закрытых в России СМИ.

17 ноября Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новой газеты» и проекту редакции «Свободное пространство».

Ранее Верховный суд России по иску РКН отозвал у «Новой газеты» лицензию электронного СМИ. Основанием для иска стало упоминание изданием в своих материалах двух организаций без маркировки, что они являются иностранными агентами. Муратов тогда объяснил, что первое нарушение было формальным, носило технический и неумышленный характер и после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировку не указали, так как на тот момент суд исключил организацию из списка иностранных агентов.

До этого Басманный суд Москвы аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты». По данным издания, претензии суда сводились к тому, что газета не издавалась больше года, хотя ее сотрудники предоставили номера, выпущенные этим летом.

Также суд лишил свидетельства о регистрации СМИ печатное издание «Новой газеты». Поводом для этого стал иск Роскомнадзора: по его данным, «Новая газета» не предоставила в срок устав редакции. Муратов назвал решение суда политическим и незаконным, добавив, что оно будет обжаловано.