Главный раввин России пообещал иудеям полноценное празднование Песаха

https://static.news.ru/photo/a0ee0ad0-8bdb-11eb-8cd3-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

27 марта начнётся один из главных иудейских религиозных праздников — Песах. В прошлом году евреи России не смогли соблюсти все праздничные обычаи из-за режима самоизоляции, введённого для упреждения распространения коронавируса. Главный раввин РФ Берл Лазар пообещал, что всем гражданам иудейского вероисповедания в 2021 году будет доступен традиционный праздничный стол.

Праздновать будут еврейские общины всей страны «от Калининграда до Биробиджана», заявил Лазар в беседе с телеканалом «360». По словам раввина, иудеи мобилизовались, чтобы помочь нуждающимся и старикам. Благодаря этому многие получат возможность встретить праздник с товарищами по общине.

Главная задача — обеспечить всем людям мацу на праздник. Прежде всего мы заботимся о тех людях, которые, к сожалению, ещё находятся в карантине или болеют. Поэтому мы отправляем им всё, что необходимо для праздника. В этом году мы постараемся устроить традиционный праздничный стол десяткам тысяч семей, — подчеркнул Лазар.

Песах символизирует освобождение евреев из египетского плена. По преданию, бог явился в горящем кусте пророку Моисею и велел вывести израильтян из Египта. Фараон не пожелал отпускать рабов, за что его народ был наказан десятью казнями. В итоге евреи смогли покинуть Египет, а преследовавшую их армию поглотили воды Красного моря. Празднование начинается на 14-й день весеннего месяца нисана и продолжается семь дней в Израиле и восемь дней в других странах.

Ранее Берл Лазар призвал криминализировать отрицание холокоста во всём «цивилизованном мире», передавал NEWS.ru.