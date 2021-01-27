Главный раввин РФ призвал запретить отрицание холокоста

https://static.news.ru/photo/ab2bcc0c-608f-11eb-bb4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/GlobalLookPress

До сих пор остаются люди и целые государства, которые отрицают холокост и переписывают историю в собственных политических целях, заявил главный раввин России Берл Лазар.

По его словам, некоторые слова и мысли в современном обществе должны быть вне закона.

Если мы не хотим повторения трагедии, то некоторые слова и мысли в цивилизованном мире должны быть вне закона, — сказал он в ходе памятной церемонии по случаю Международного дня памяти жертв холокоста.

По его словам, необходимо осознавать опасность разжигания розни и конфликтов, а также опасность идеологии ненависти и лжи.

Возможно, кто-то нам скажет, что идеология — это только слова и мысли. Но именно трагедия холокоста показала нам, что от слов и мыслей до геноцида — один шаг. Грань очень тонкая, — подчеркнул религиозный деятель.

Раввин добавил, что вспоминая о погибших во время холокоста, нужно делать всё, чтобы подобный геноцид никогда не повторился, передаёт РИА Новости.

Накануне в Санкт-Петербурге прошёл вебинар для школьных учителей по теме «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица», на котором выступил профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев. В ходе своего выступления он заявил, что «холокоста не было», газ нацисты использовали для дезинфекции помещений, а топлива для сжигания людей у немцев не хватало. По мнению профессора, этот «миф» распространяется из-за выгоды для Израиля, поддержки еврейских общин США и «иммунитета евреев против критики».

27 января во всём мире отмечают День памяти жертв холокоста. В современной научной литературе словом «холокост» обозначают политику нацистской Германии по целенаправленному геноциду евреев в 1993–1945 годах. Жертвами преступлений, совершённых в рамках этой политики, стали шесть миллионов человек. Крупнейшим лагерем смерти, где убивали евреев, был расположенный на территории Польши Освенцим, освобождённый Красной армией в 1945 году, писал NEWS.ru.