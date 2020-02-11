Значительная часть уголовных преступников в России не имеют работы, ранее судимы и страдают алкогольной зависимостью.
Об этом на совещании с судьями из российских регионов рассказал глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев,
Так, 60% лиц, осуждённых за проступки против собственности и личности, не имеют постоянного источника дохода, будучи трудоспособными. Половина из них имеет больше одной судимости. Также глава ВС заявил, что 40% преступлений против личности и четверть против собственности совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
В связи с озвученной ситуацией Лебедев призвал уделить внимание «повышению социализации россиян», включая граждан с судимостями.
Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил Верховному суду РФ обсудить расширение состава преступлений, подсудных суду присяжных. ВС должен исполнить поручение главы государства до июня 2020 года.
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