https://static.news.ru/photo/d68ea732-4cba-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Луковский/РИА Новости

Значительная часть уголовных преступников в России не имеют работы, ранее судимы и страдают алкогольной зависимостью.

Об этом на совещании с судьями из российских регионов рассказал глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, передаёт РИА Новости. По его словам, преступность в России во многом обусловлена социально.

Так, 60% лиц, осуждённых за проступки против собственности и личности, не имеют постоянного источника дохода, будучи трудоспособными. Половина из них имеет больше одной судимости. Также глава ВС заявил, что 40% преступлений против личности и четверть против собственности совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с озвученной ситуацией Лебедев призвал уделить внимание «повышению социализации россиян», включая граждан с судимостями.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил Верховному суду РФ обсудить расширение состава преступлений, подсудных суду присяжных. ВС должен исполнить поручение главы государства до июня 2020 года.