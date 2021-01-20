Глава СПЧ выступил против COVID-паспортов, ущемляющих права отдельных людей

https://static.news.ru/photo/7aa61adc-5b27-11eb-83c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев заявил, что выступает против введения в России COVID-паспортов, если они будут давать привилегированное положение тем, кто привился от коронавируса или переболел им, и ущемлять права граждан, у которых нет антител к инфекции.

Я против того, что называют COVID-паспортами, которые несли бы какие-либо последствия, кроме медицинских. Никто до сегодняшнего дня не предъявил концепции, зачем вводить COVID-паспорта. Но, похоже, между строк можно прочитать, что речь идёт о введении самого разного рода ограничений: ограничения на перемещение внутри страны, в том числе и России, на участие в разного рода общественных мероприятиях, трудоустройстве, — цитирует чиновника «Интерфакс».

Он подчеркнул, что подобная модель подразумевает дискриминацию тех граждан, кто не был привит от COVID-19.

Если кто-то хочет вводить COVID-паспорта, он должен предъявить доказательства того, что введение COVID-паспортов и ограничения, связанные с этими COVID-паспортами, будут эффективны для людей, — подчеркнул Фадеев.

Он настаивает, что такая инициатива не должна делить людей на «правильных и неправильных».

Ранее против введения COVID-паспортов в России высказывалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко, писал NEWS.ru. Власти России не станут вводить в стране COVID-паспорта — документы, которые будут давать отдельным людям дополнительные права и возможности при наличии в организме антител к коронавирусу, заявляла она.