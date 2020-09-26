Глава СПЧ высказался против смертной казни

https://static.news.ru/photo/f5be08f4-0011-11eb-8e4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Honeycutt/wikipedia.org

Руководитель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) прокомментировал идею о возвращении в России смертной казни. По его словам, нет необходимости отменять мораторий на эту меру наказания.

Так он отреагировал на резонансные убийства детей в Ярославской и Нижегородской областях, а также призывы расстреливать преступников, появившиеся после инцидентов, предаёт «Подъём».

Я слышал о том, что кто-то предлагает вводить смертную казнь. Лично я против смертной казни. Когда некоторым преступникам дают пожизненное заключение, как я понимаю, содержание там такое, что некоторые смертную казнь предпочли бы. Я не вижу необходимости отменять мораторий на смертную казнь, — подчеркнул он.

Правозащитник добавил, что пожизненный срок — жёсткое и тяжёлое наказание, а получившие этот приговор преступники никогда не станут опасными для общества.

Ранее, как писал NEWS.ru, пятая в 2020 году казнь прошла в американском штате Индиана. До этого людей в стране не казнили за преступления 17 лет.