Пятого заключённого казнили в США после 17-летнего перерыва

https://static.news.ru/photo/9c8eb036-eabc-11ea-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Parley/Global Look Press

Пятая в 2020 году казнь прошла в американском штате Индиана. До этого людей в стране не казнили за преступления 17 лет.

Смертельную инъекцию ввели федеральному заключённому Киту Дуэйну Нельсону 28 августа в тюрьме в Терре-Хот, передаёт Fox 13. Это произошло после отклонения вышестоящим судом постановления, которое обязывало правительство выписать рецепт на препарат для казни.

Преступник больше 20 лет назад похитил, изнасиловал и убил десятилетнюю девочку. Он стал вторым казнённым заключённым на текущей неделе в стране.

Как писал NEWS.ru ранее, Евросоюз обратился к властям США с просьбой пересмотреть решение о возобновлении смертной казни на федеральном уровне. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Верховный суд США принял решение об отмене постановления об отказе от приведения смертных приговоров. Глава Минюста Уильям Барр назвал возобновление смертной казни долгом государства перед жертвами преступников. Всего в США исполнения высшей меры наказания ожидают около 60 человек. Среди них — организатор теракта на Бостонском марафоне Джохар Царнаев.

Исполнение казней в США было временно приостановлено в 2014 году по требованию президента США Барака Обамы. Это произошло после инцидента в тюрьме Оклахомы, когда потребовалось около часа на поиск вены для введения смертельной инъекции. Пересмотр федерального протокола о казнях завершился в 2019 году.