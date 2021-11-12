Глава СПЧ рекомендовал замещать мигрантов персоналом из российских регионов

Главой Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерием Фадеевым были озвучены рекомендации для российского бизнеса. В том числе было сказано, что компаниям желательно принимать на работу сотрудников из других регионов страны, а не заменять их мигрантами, сообщили РИА Новости. Своим видение Фадеев поделился в ходе онлайн-конференции на тему: «Перенос Единого миграционного центра: что дальше?».

Зарплаты-то уже немаленькие, особенно в Москве... И в некоторых регионах России, особенно в средней полосе, безработица. Говорят, русские не хотят работать — не верю. Поток мигрантов налажен, он худо-бедно эффективно работает, миллионы людей сюда приезжают, а у нас есть какие-то организации, которые пытались организовать набор в регионах России? Я не слышал ничего об этом, — сказал глава СПЧ.

Фадеев также призвал «наладить набор людей в трудоизбыточных регионах». По мнению главы Совета, те работодатели, кто принимает миллионы работников-мигрантов, ответственны за создание социального напряжения в государстве.

И мы имеем право задавать вопросы о том, насколько эффективно работают эти компании, — добавил чиновник.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы вернули на доработку законопроект правительства России о привлечении мигрантов к организации крупных мероприятий без оформления патентов и разрешений. По мнению народных избранников, данная инициатива направлена на то, чтобы «любую проблему затыкать мигрантами». При этом во многих регионах множество безработных россиян, но им требуется достойная зарплата и условия.