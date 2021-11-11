В Госдуме выступили против бесконтрольного трудоустройства мигрантов

Депутаты вернули на доработку законопроект правительства России о привлечении мигрантов к организации крупных мероприятий без оформления патентов и разрешений. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объявил о создании рабочей группы по данному вопросу, сообщает «Парламентская газета».

Мы хотим также проанализировать структуру рабочих ресурсов в регионах, где высокая безработица, чтобы понять, какие люди там без работы, какие у них специальности, могут ли они принимать участие в организации крупных мероприятий вместо иностранных рабочих, — сказал Водолацкий.

Он считает, что предложенная правительством инициатива направлена на то, чтобы «любую проблему затыкать мигрантами». При этом во многих регионах множество безработных россиян, но им требуется достойная зарплата и условия.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что экзаменация мигрантов по русскому языку — это целый бизнес, построенный на взяточничестве. На этом зарабатывают коррупционеры и близкие к ним коммерсанты.