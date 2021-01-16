Глава Союза пенсионеров назвал получателей пенсии в 30 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/52097d68-5856-11eb-bc14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров Валерий Рязанский назвал тех, кто будет получать пенсию в 30 тысяч рублей. Претендовать на неё могут порядка 20% пенсионеров.

Это северяне, учёные, артисты, военные. Указанную пенсию будут получать участники строительства «Норильского Никеля», горнообогатительного комбината «Апатит» в Мурманской области, сотрудники нефтяных и газовых месторождений, сообщает KP.RU.

Думаю, процентов 20 российских пенсионеров превысят эту планку. На такую высокую пенсию могут претендовать северяне, которые заработали необходимый стаж и уехали жить в другие регионы. В условиях Крайнего Севера для таких выплат нужно отработать 15 лет, а в условиях, приравненных к Крайнему Северу, — 20 лет. — пояснил изданию Рязанский.

Кроме того, на высокую пенсию могут рассчитывать академики, шахтёры, сотрудники правоохранительных органов и судов, чиновники. Однако чиновники низкого звена (на уровне муниципалитетов) на такую высокую пенсию рассчитывать не могут, так как их должностные оклады бывают порой ниже прожиточного минимума.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи Сети высмеяли возможность получать пенсию в 30 тысяч рублей. Речь идёт об утверждении экономиста о том, что те, кто в 2019 году получали пенсию 25 тыс. рублей, в этом году за счёт прибавки стали получать на пять тысяч больше.