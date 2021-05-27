Глава СК РФ раскрыл причину ЧП в казанской школе

Трагедия в казанской гимназии произошла из-за отсутствия охраны в образовательном учреждении. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, слова которого приводит Telegram-канал «Подъём».
По его словам, никто не охранял школу, потому что родители учеников не хотели платить за эту услугу.
При этом директор школы уже
Охрану в школе заменяли вахтёрша и тревожная кнопка. Когда Ильназ Галявиев напал на гимназию, именно вахтёрша попыталась дать ему отпор.
Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).