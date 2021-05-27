Глава СК РФ раскрыл причину ЧП в казанской школе

https://static.news.ru/photo/03271b00-bec8-11eb-94a7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трагедия в казанской гимназии произошла из-за отсутствия охраны в образовательном учреждении. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, слова которого приводит Telegram-канал «Подъём».

По его словам, никто не охранял школу, потому что родители учеников не хотели платить за эту услугу.

При этом директор школы уже объясняла , что в последний раз сотрудники ЧОПа работали в образовательном учреждении в мае 2020 года. Позднее от их услуг было решено отказаться, так как наступила пандемия коронавируса и ученики отправились на дистанционное обучение.

Охрану в школе заменяли вахтёрша и тревожная кнопка. Когда Ильназ Галявиев напал на гимназию, именно вахтёрша попыталась дать ему отпор.

Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).