Замглавы Росстандарта рассказал о схеме обмана водителей на заправках

https://static.news.ru/photo/6d68032c-831c-11eb-a093-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиентов на АЗС часто обманывают с помощью особых настроек программного обеспечения топливно-раздаточного оборудования, рассказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

В интервью «Аргументам и фактам» чиновник указал , что аппараты на заправках могут настроить так, чтобы какой-то процент горючего не доливался. В 2020 году для борьбы с этой практикой приняли новый ГОСТ. В него включена необходимость защиты программ и элементов АЗС от несанкционированного вмешательства. Кулешов выразил надежду, что к концу текущего года Росстандарт будет иметь объективную картину по этой ситуации.

Согласно действующей практике, инспекторы должны заранее предупреждать о проверочных визитах, поэтому у заправок есть время на подготовку. При этом всё равно в 20% случаев обнаруживаются нарушения. При тайных проверках, осуществляемых общественниками, доля нарушений может достигать 66%.

Сейчас отклонение объёма заправленного топлива от купленного по закону не может превышать 0,5%. С 2023 года этот показатель уменьшится до 0,25%. Формально нарушением считается и превышение объёма, но это не является обманом покупателя, поэтому за такой проступок не штрафуют.

Кулешов рекомендовал заправляться только на проверенных АЗС и избегать заправок, которые пытаются «мимикрировать» под известные сетевые компании. Кроме того, замглавы Росстандарта посоветовал отказаться от «непонятных видов топлива». В случае сомнений в честности сотрудников АЗС можно попросить мерник. Отсутствие этого предмета уже само по себе указывает на риск нарушений.

Ранее в Минэнерго РФ объяснили рост стоимости бензина в начале марта общим изменением индекса потребительских цен с начала года и оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо, передавал NEWS.ru.