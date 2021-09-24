Глава Роспотребнадзора заявила, что смертности среди привитых почти нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди привитых от коронавируса смертности практически нет. Вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания, реанимации и летального исхода, сообщила глава ведомства в интервью на телеканале «Россия 1».

Из числа ежедневно погибающих в стране привитых [от COVID-19] практически нет, — сказала Попова.

Также глава Роспотребнадзора заявила об эффективности российских вакцин, выводы о чём можно сделать на основе данных о 47 млн привитых человек.

Совершенно обоснованный вывод [можно сделать] на [основе данных о] 47 сегодня уже миллионах привитых хотя бы первой дозой [вакцины от коронавируса], что вакцины российские очень эффективны, — заметила Попова.

Что касается распространившегося в последнее время штамма «дельта», то процент заразившихся им в России составляет 2%.

Около 2% [вакцинированных от коронавируса среди заразившихся штаммом «дельта»], не больше. Из чего мы делаем вывод, совершенно обоснованный вывод, на 47 млн привитых хотя бы первой дозой, что вакцины российские очень эффективны, — подтвердила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения нового локдауна в России из-за роста заболеваемости коронавирусом нет. Она добавила, что также не стоит рассчитывать на то, что пандемия COVID-19 в стране скоро закончится.