Глава Росавиации Нерадько госпитализирован после падения с велосипеда

Глава Росавиации Александр Нерадько госпитализирован в реанимацию с множественными ушибами и переломами, сообщает Telegram-канал Shot. По сообщению канала, Нерадько упал с велосипеда. Отмечается, что состояние чиновника удовлетворительное.

У Нерадько диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице. Как именно произошло падение, сам глава Росавиации пояснить не смог. Ему уже провели операцию, сейчас он в удовлетворительном состоянии, — сообщает Telegram-канал.

18 июня президент США Джо Байден во время вечерней прогулки упал с велосипеда. Известно, что неловкая ситуация произошла возле его дома в городе Рехобот-Бич в штате Делавэр.

Американский лидер ехал на гоночном велосипеде под крики восторженной толпы. Закончив свой маршрут, Байден решил остановиться, однако после торможения его кроссовка застряла в велосипедной педали, в результате чего президент не успел слезть с седла и завалился на бок. После инцидента глава государства успокоил журналистов и службу безопасности, заявив, что с ним «все нормально».