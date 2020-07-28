Глава Приамурья рассказал, почему не может снизить себе зарплату

https://static.news.ru/photo/ce79ac7e-d160-11ea-9fa1-fa163e074e61_660.jpg Василий Орлов Фото: kremlin.ru

Глава Амурской области Василий Орлов объяснил, почему не может понизить свою ежемесячную зарплату так, как это сделал экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом он рассказал во время прямого эфира в Instagram.

У меня зарплата 200 тысяч, я не могу её опустить. Не потому, что мне не хватает денег, у меня их достаточно. От моей зарплаты зависит вся дальнейшая линейка моих подчинённых. Если у меня будет зарплата меньше, то и все остальные будут получать меньше, — пояснил Орлов.

Следующей проблемой, по его словам, может стать вопрос, возможно ли будет привлечь на работу в правительство компетентных людей за невысокую зарплату.

Орлов отметил, что Фургал снизил себе зарплату с миллиона до 400 тысяч и люди это оценили. Также он прокомментировал продажу хабаровским экс-губернатором правительственной яхты. По его словам, яхту Фургал назвал лишним приобретением, а её содержание в 600 тысяч рублей в год счёл нецелесообразным, передаёт РИА Новости.

Яхту продал он, молодец. У нас никогда этой яхты не было. В автопарк мы в этом году купили три «уазика», две «Нивы», и на этом всё, у нас там нет ни джипов, ни мерседесов. Мы более чем скромно себя ведём в этой части. Здесь стесняться и бояться нам нечего, — подытожил Орлов.

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже третью неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион, писал NEWS.ru.