Глава полиции Кизлярского района обжалует арест по делу о терактах в Москве

https://static.news.ru/photo/6280bc5c-2dad-11eb-b118-fa163e074e61_660.jpg Гази Исаев Фото: Пресс-служба Басманного суда

Проходящий по уголовному делу о террористических атаках в столичном метрополитене в 2010 году полковник полиции, начальник ОМВД РФ по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев не признаёт вину и будет обжаловать решение Басманного суда о заключении под стражу до 4 января 2021 года. Об этом сообщил его адвокат Эльдар Хастинов.

Исаев, как отметил защитник, считает, что уголовное преследование является местью за служебную деятельность. Адвокат подчеркнул, что решение суда будет обжаловано. При этом, по мнению Хастинова, уголовное дело в отношении его подзащитного построено на показаниях тех, кого он сам помог привлечь к ответственности за террористическую деятельность.

В основу дела легли показания людей, которых сам Исаев ранее привлек к уголовной ответственности за терроризм. Более того, мой подзащитный имеет личную благодарность директора ФСБ Александра Бортникова за вклад в борьбу с терроризмом на Кавказе. Соответствующие документы суд приобщил к делу, — подчеркнул адвокат, слова которого приводит ТАСС.

Хастинов отметил, что защита Исаева уже ходатайствовала, чтобы за заслуги главы полиции Кизлярского района его хотя бы отправили под домашний арест, но суд с этим не согласился.

Басманный суд в понедельник арестовал Исаева до 4 января 2021 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, бандитизме и теракте (пункт «б» ч.3 статьи 205 УК, ч.3 статьи 210 УК, ч.3 статьи 209 УК).

Гази Исаев задержан в рамках уголовного дела по терактам, совершённым 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в московском метро. Следствие считает, что глава ОМВД России по Кизлярскому району входил в запрещённую в РФ террористическую организацию «Имарат Кавказ».

Пользуясь служебным положением он в 2009-10 годах сообщал информацию о спецоперациях и работе своего РОВД против незаконных вооружённых формирований. Также следствие считает, что он неоднократно перевозил бандитов по территории Дагестана и даже лично доставил на автомобиле смертницу со взрывчаткой на автостанцию Кизляра, чтобы она отправилась в Москву и совершила там теракт.

Жертвами двух взрывов в московском метро 29 марта 2010 года стали 39 человек, ещё более сотни получили ранения.

Как писал NEWS.ru, в немецком городе Меккенхайм мужчина устроил стрельбу, во время которой был ранен полицейский. Злоумышленника застрелили.