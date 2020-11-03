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Глава Подмосковья рассказал, как перенёс вторую прививку от коронавируса

14:20, 03 ноября 2020 15
Андрей Воробьёв Андрей Воробьёв Фото: Антон Чернов/Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о своём самочувствии после повторной вакцинации от коронавируса.

По его словам, к 20-му дню после первой прививки антитела не образовались, однако после второй их нашли уже через три дня.

Только после первой прививки у меня температура [была], а теперь ничего. Наверное, только сутки чувствовал последствия — голова была тяжёлой, — рассказал он во время беседы с главой Красногорского городского округа Эльмирой Хаймурзиной.

Воробьёв также отметил, что первыми будут привиты те, кто работает с людьми: врачи, полицейские и сотрудники МФЦ, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что с 2 ноября в Московской области в рамках борьбы с распространением коронавируса начали действовать новые ограничения.

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