Общество

Глава Подмосковья предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мае

17:56, 23 апреля 2020 92
Андрей Воробьёв Андрей Воробьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Воробьёв считает, что ситуация с коронавирусом в регионе может ухудшиться в мае, и призвал тщательнее соблюдать режим самоизоляции.

Мы видим, что процедура самоизоляции начала давать первые результаты, это факт. <...> И наша задача — понять, что в следующем месяце нас ждёт, может быть, ещё более сложный период, — приводит его слова ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Москве увеличился рост числа госпитализированных с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19. Там отметили, что на предыдущей неделе была зафиксирована стабилизация ситуации. Однако теперь она изменилась.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773, 4891 человек выздоровел, умерли 555 человек.

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