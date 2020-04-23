Глава Подмосковья предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мае

https://static.news.ru/photo/3c97d818-8574-11ea-97d6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Воробьёв считает, что ситуация с коронавирусом в регионе может ухудшиться в мае, и призвал тщательнее соблюдать режим самоизоляции.

Мы видим, что процедура самоизоляции начала давать первые результаты, это факт. <...> И наша задача — понять, что в следующем месяце нас ждёт, может быть, ещё более сложный период, — приводит его слова ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Москве увеличился рост числа госпитализированных с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19. Там отметили, что на предыдущей неделе была зафиксирована стабилизация ситуации. Однако теперь она изменилась.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773, 4891 человек выздоровел, умерли 555 человек.