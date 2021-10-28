Глава Пенсионного фонда решил пока не строить новые дворцы после критики

Глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим заявил о приостановке строительства новых зданий. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы. Ранее спикер парламента Вячеслав Володин обвинил его в строительстве дворцов для фонда, сообщает «Интерфакс».

Мной было принято решение приостановить строительство всех зданий, которые сегодня находятся в обсуждении Пенсионного фонда. ПФР проведет проверку, и программа строительства новых объектов, особенно тех, которые по 10-15 лет не могли доказать проектно-сметную документацию, будет прекращена, - сказал Кигим.

Ранее Володин потребовал от Кигима объяснить строительство дворцов ПФР, спросив его о лишних деньгах.

На прошлой неделе депутат Михаил Делягин также раскритиковал ПФР за практику строительства новых зданий для нужд фонда. Он рассказал, что Пенсионный фонд как строит новые здания, так и приобретает их в собственность. По его словам, на создание объектов направлен 1 млрд рублей. Делягин отметил, что здания Пенсионного фонда самые роскошные здания по всей России.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов посоветовал Кигиму уйти в отставку. Политик отметил, что в ходе заседания Госдумы, на котором выступал глава фонда, парламентарии всех фракций, по сути, не получили ответов ни на один из заданных ими вопросов. По мнению Миронова, Кигим «либо издевается, либо не владеет ситуацией».

Кигим стал главой ПФР в февраля 2021 года, сменив на этом посту Максима Топилина.