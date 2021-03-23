Глава Минздрава РФ: инфекция немного отступила

https://static.news.ru/photo/d619fa02-8bd1-11eb-bb99-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: minzdravru/vk.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил эпидемиологическую ситуацию в стране. По его словам, COVID-19 отступает, но в больницах пока ещё много пациентов.

Коронавирусная инфекция немного отступила, но тем не менее количество пациентов, которые находятся на лечении, остаётся высоким, — сказал глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко пояснил, что в настоящее время лечение от коронавируса проходят 380 тысяч человек. Около трети из них (103 тысячи) находятся в больницах.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован наименьший суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом за последние полгода. По данным на 23 марта, выявлено 8457 заболевших. В конце сентября 2020 года этот показатель составлял 8,2 тысячи случаев.

Всего за время пандемии в России заболели более 4,4 млн человек. Из них выздоровели около 4,1 млн и умерли 95,8 тысячи.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сейчас нет оснований для введения в России дополнительных ограничений из-за пандемии. По её словам, страна с декабря находится в периоде стабилизации ситуации по коронавирусу, наблюдается устойчивое снижение заболеваемости.