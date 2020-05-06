Глава Минздрава рассказал о выплатах врачам за работу с коронавирусом

Дополнительные выплаты медикам за работу с заражёнными коронавирусом пациентами приходят без задержек, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, выплаты, на которые выделено 10 млрд рублей, начали поступать врачам в феврале.
Постановление было подписано 30 января. И по этим деньгам на сегодняшний день также выплаты идут в срок. Задержек никаких мы не видим, — заявил он.
Мурашко также отметил, что никаких обращений по данному вопросу не поступало,
Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава сообщил о доклинических испытаниях российской вакцины от коронавируса. По его словам, уже есть обнадёживающие результаты.
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