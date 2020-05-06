Глава Минздрава рассказал о выплатах врачам за работу с коронавирусом

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Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о доклинических испытаниях российской вакцины от коронавируса. По его словам, уже есть обнадёживающие результаты.

Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины, <...> есть обнадёживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать, — цитирует его РИА Новости. В мире более 3,6...