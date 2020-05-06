Общество

Глава Минздрава рассказал о выплатах врачам за работу с коронавирусом

12:59, 06 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дополнительные выплаты медикам за работу с заражёнными коронавирусом пациентами приходят без задержек, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, выплаты, на которые выделено 10 млрд рублей, начали поступать врачам в феврале.

Постановление было подписано 30 января. И по этим деньгам на сегодняшний день также выплаты идут в срок. Задержек никаких мы не видим, — заявил он.

Мурашко также отметил, что никаких обращений по данному вопросу не поступало, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее  глава Минздрава сообщил о доклинических испытаниях российской вакцины от коронавируса. По его словам, уже есть обнадёживающие результаты.

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