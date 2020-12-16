Глава Минсельхоза заявил о снижении цен на сахар и подсолнечное масло

https://static.news.ru/photo/da1f0f96-3fac-11eb-ad6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России уже начали снижаться цены на подсолнечное масло и сахар. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Руководитель сельскохозяйственного ведомства пояснил, что в течение пяти дней после подписания соглашений между производителями и ретейлерами о сдерживании цен на сахар и подсолнечного масла, которое состоялось в среду,16 декабря, стоимость этих продуктов в магазинах должна снизиться. При этом Патрушев заметил, что на деле снижение уже началось.

Цена на сахарный песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей. В соответствии с соглашениями, цена должна скорректировать в пятидневный срок с даты подписания, но, по нашим данным, снижение происходит уже сегодня, — заявил Патрушев.

По его словам, эти меры будут действовать до конца 1-го квартала 21-го года.

Ранее президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Накануне, 15 декабря, премьер Михаил Мишустин подписал постановления о стабилизации цен на продукты питания. Документы подготовлены в рамках выполнения поручения, данного президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, правительство завершило подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Как писал NEWS.ru, Мишустин заявил, что все необходимые решения и меры системного характера для борьбы с резким ростом потребительских цен на продукты первой необходимости готовы. По словам главы правительства, это позволит не только сейчас, но и в обозримом будущем оперативно и чётко реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного подорожания продуктов.