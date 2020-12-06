Глава Минобрнауки оценил идею не повышать стоимость обучения в вузах

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки) может посоветовать вузам отказаться от повышения стоимости учёбы в 2021/22 учебном году, как это было весной 2020-го. Но с подобным обращением власти выступят не раньше апреля 2021-го, рассказал руководитель ведомства Валерий Фальков.

Он отметил, что решение будут принимать не только опираясь на ситуацию с коронавирусной инфекцией нового типа в стране (COVID-19). Учтут и состояние экономики РФ, в том числе, готовность семей оплачивать образование. Министр напомнил, что в мае 2020-го вузам дали именно рекомендацию не повышать стоимость из-за пандемии, поскольку ведомство на законодательном уровне не имеет права снижать или фиксировать цены, а может только рекомендовать, заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Фальков добавил, что Минобрнауки РФ собирается каждый год до 2024-го увеличивать количество бюджетных мест в региональных высших учебных заведениях. В частности, основными направлениями станут медицина, IT и образование. По его словам, в 2020-м вузам добавили 11 400 мест для приёма на бесплатное обучение. Чиновник отметил, что в Санкт-Петербурге и Москве их количество не сокращали. Увеличение пошло в субъекты.

С начала учебного года из российских вузов отчислено примерно 2,5 тысячи иностранных студентов, заявил Фальков. В ведомстве заверили, что вузы сохранят бюджетные места за студентами, которые не могут приехать на учёбу в РФ из-за карантинных мер, а также испытывают сложности со связью.

Он отметил, что зимнюю сессию в вузах не планируется отменять из-за пандемии коронавируса. Однако остаётся вопрос формата проведения экзаменов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Фальков заявил , что вузам РФ стоит активнее участвовать в формировании региональной повестки, касающейся общественной сферы, так они станут более привлекательными для выпускников школ. Чиновник считает, что ректорам и студентам нужно пересмотреть свою роль в субъектах и лучше контактировать с населением.