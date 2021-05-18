Глава Крыма сообщил о готовности двух площадок для опреснителей воды

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что две площадки для опреснителей воды уже готовы. С помощью оборудования будут обеспечиваться поставки пресной воды в Симферополь и Ялту, необходимая документация также подготовлена, сказал чиновник в эфире телеканала «Россия-24».

Отработаны все документы. По сути, проектные организации приступили непосредственно уже к работе, — сказал Аксёнов.

Изначально сообщалось, что первая опреснительная установка будет построена в Ялте, данный регион рассматривается как приоритетный по реализации проекта опреснения морской воды. При этом для нужд Симферополя предлагалось установить опреснитель в западной части Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове пройдена острая фаза с дефицитом воды для нужд населения. Политик пояснил, что остался актуальным лишь вопрос по устойчивому водоснабжению города Алушта.

Также изучается вопрос по Ялте, где будет построена опреснительная установка. Кроме того, в период полноводья можно использовать для наполнения Счастливенского и Загорского водохранилищ воду притоков, уходящую в Чёрное море, отметил Аксёнов.