https://static.news.ru/photo/31f0bc20-4372-11ea-a897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аксенов/vk.com

Государственный совет Республики Крым проведёт служебное расследование после торжественного вручения пережившим блокаду Ленинграда ветеранам батонов хлеба. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, подобные действия представителей власти недопустимы. Он поговорил с руководителем Госсовета о «так называемом поздравлении».

Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо, — написал политик в социальной сети «ВКонтакте».

Региональный глава уверен, что люди, которые сделали такое поздравление, не могут занимать посты во власти. Он считает, что председатель городского совета Керчи и все причастные депутаты должны быть уволены и исключены из партии «Единая Россия».

Как ранее писал NEWS.ru, глава Керченского городского совета Мая Хужина рассказала, что крымские чиновницы навестили живущих в Керчи блокадников в день снятия блокады Ленинграда. Представители власти подарили ветеранам по батону белого хлеба и медали.

На фотографиях, которые опубликовала политик, старушки получают хлеб в пластиковом пакете от чиновниц, одетых в шубы. Некоторые пользователи соцсети заметили, что ветераны могли бы получить более значимые подарки.

Позднее Хужина заявила, что подарки представляли собой не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом. При этом изначально она говорила именно о «символическом хлебе».