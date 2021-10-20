Глава Group-IB не признал вину в госизмене и призвал защищать страну

Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, отрицает свою причастность к вменяемому ему преступлению. Само же дело в отношении Сачкова не связано с деятельностью компании, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Дихтярь.

Адвокат подчеркнул , что иных фигурантов в деле Сачкова пока нет. Сама же его компания также не связана с делом и продолжает работу.

Он просил передать сотрудникам, чтобы они продолжали работать, защищать страну, — сказал Дихтярь.

29 сентября в офисе компании Group-IB прошли обыски, гендиректора и основателя Илью Сачкова арестовали до 27 ноября по статье о госизмене. Вину, как и факт сотрудничества с иностранной разведкой, Сачков не признаёт. 4 октября защита предпринимателя обжаловала его арест.

Арест Сачкова может быть связан с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБ — Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова. Сачкова допросили по данному делу как свидетеля. Фигуранты обвинялись в раскрытии ФБР информации об оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. По другим данным, причиной ареста могло стать стремление Сачкова вывести бизнес за пределы РФ. При этом отмечается, что Сачков тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.