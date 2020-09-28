Глава ФАС назвал «суррогатом» некоторые продаваемые в РФ импортные товары

https://static.news.ru/photo/96a97c6c-01b6-11eb-8c4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Часть западных товаров, продаваемых в России, является суррогатами. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

По его словам, ФАС и Роспотребнадзор провели сравнение оригинального европейского товара и того, который продаётся в России. Оказалось, что продукция различается, хотя должна быть идентичной.

Химическим методом, органолептическим методом мы установили, что нас кормят во многих случаях некоторые недобросовестные компании — а мы широким бреднем сейчас прошлись — суррогатами, — сообщил Артемьев.

По его словам, компании Henkel, Lindt, а также ряд других при наличии одинаковой упаковки продают товары, которые отличается по содержимому для Европы и России, сообщают argumenti.ru.

NEWS.ru писал, что ранее ФАС оштрафовала сеть Sunlight за обман клиентов о закрытии магазинов и распродаже товаров. За нарушение закона о рекламе сеть в Волгоградской области заплатит 400 тысяч рублей штрафа.