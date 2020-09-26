ФАС оштрафовала сеть Sunlight за обман клиентов с закрытием магазинов

https://static.news.ru/photo/57a36b14-0057-11eb-b49a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ювелирную сеть Sunlight за обман потребителей о закрытии магазинов и распродаже по бросовым ценам. Сеть в Волгоградской области заплатит 400 тыс. руб. за нарушение закона о рекламе.

Поводом для привлечения сети магазинов к административной ответственности стала жалоба покупателя, который тоже попался на рекламу о «массовом закрытии магазинов» и «распродаже товара за бесценок». На самом деле ничего такого не оказалось и в помине, сообщается на сайте регионального ведомства.

В этот раз компании не удалось избежать административной ответственности, тем более что в прошлом году Волгоградское УФАС уже выдавало магазину предупреждение о нарушении закона о защите конкуренции.

Антимонопольная служба при вынесении штрафа учла тот факт, что ювелирная сеть постоянно вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос фейковой рекламой о предстоящем закрытии магазинов, уходе с рынка и так далее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба признала ООО «Яндекс» нарушителем закона о рекламе из-за контекстной рекламы БАДа. Объявление о биологически активной добавке к пище распространялось через сервис «Директ».