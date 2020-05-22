Спикер чеченского парламента отрицает заболевание Кадырова COVID-19

https://static.news.ru/photo/76d4fae6-bef1-11e9-a77d-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Спикер парламента Чечни и руководитель местного оперштаба по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов прокомментировал сообщения о подозрении на коронавирус у республиканского главы Рамзана Кадырова. По его словам, политик здоров.

Он отметил, что не заболел также министр здравоохранения и директор телевидения республики. Парламентарий обвинил некую группу людей, в которой, по его мнению, около десяти человек, в выдумке и попытке выдать «желаемое за действительное».

Они пишут что хотят, про какие-то болезни, какие-то проценты, это всё неправда. Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами, и хочу вас успокоить — всё хорошо, слава Аллаху, — сказал он в прямом эфире в своём Instagram.

Как писал NEWS.ru, 21 мая частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, предположительно, принадлежащий Кадырову, вылетел в Москву из чеченской столицы.

Источники «Интерфакса» сообщили, что у главы региона подозревают коронавирус. По некоторым данным, у политика повреждено около 50% лёгких.