Глава центра Гамалеи отверг вероятность заражения COVID-19 из-за вакцинации

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Вакцинация от коронавирусной инфекции не может вызвать заболевание коронавирусом. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, частицы вакцины сделаны на аденовирусе. Они не могут воспроизводить себе подобные, поскольку не являются живыми.

Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок, — рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что через полтора года или год станет понятно, нужно ли обновлять вакцину от коронавируса.

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев заявил, что вакцину от коронавируса, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют к 12 августа. В настоящее время она проходит последний этап испытаний. Первыми будут привиты медики и пожилые люди. Промышленное производство этой вакцины начнётся в сентябре.

NEWS.ru писал, что в настоящее время в мире разрабатываются более 200 вакцин от коронавируса. Шесть из них проходят клинические испытания. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, будущая вакцина должна быть доступна всем и стать общественным благом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Штатах вакцина от коронавируса может появиться к дню президентских выборов — 3 ноября. Администрация американского лидера также одобрила закупку партии шприцев для введения вакцины от коронавируса. Они обошлись в более $100 млн.