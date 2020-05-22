Глава «Ахмата» рассказал о состоянии Кадырова

Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о подозрении на коронавирус у главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, у политика «всё хорошо».
Он отметил, что общался с региональным руководителем до появления публикаций о госпитализации Кадырова. При этом Айдамиров заявил, что политик находится в Чечне,
У него всё хорошо, он руководил и дай Бог будет руководить нами долгие годы, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, 21 мая частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, предположительно, принадлежащий Кадырову, вылетел в Москву из чеченской столицы.
Источники «Интерфакса» сообщили, что у главы региона подозревают коронавирус. По некоторым данным, у политика повреждено около 50% лёгких.
Власти республики никак не комментировали данные ни о перелёте Кадырова, ни о возможном заражении главы региона коронавирусной инфекцией.
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