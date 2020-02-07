https://static.news.ru/photo/39b41f6c-4983-11ea-bd02-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Шквал критики в Интернете обрушился на молодую многодетную маму из Подмосковья, после сообщений СМИ о том, что она родила 11-го ребёнка в 33 года. Известный во всём мире акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе заступился за женщину.

Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ поддержал желание молодой мамы из Орехово-Зуево иметь много детей. Лордкипанидзе при этом напомнил и возможностях современной медицины, которые позволяют родить любое количество здоровых малышей, передаёт «Царьград».

Как напомнил гинеколог, «природа предназначила женщину», чтобы она беременела каждый месяц. Дело в том, что физиологически организм готов к зачатию сразу после завершения грудного вскармливания. Но несмотря на то что природа на стороне многодетной матери, на её сторону должно встать и государство. По мнению Лордкипанидзе, власти должны создавать в стране позитивный образ материнства и поддерживать такие семьи как можно больше.

Установку на многодетность нужно поддерживать не только в СМИ, но и со стороны государства. А это уже вопрос заинтересованности государства в том, чтобы создать вокруг них атмосферу доброжелательности и экономического комфорта, — отметил гинеколог.

Лордкипанидзе уверен, что многие россияне хотят больше, чем одного ребёнка, но стеснены в жилплощади. В связи с этим гинеколог предлагает оказывать разные меры поддержки многодетным, например давать автомобиль или квартиру.

Как писал NEWS.ru, женщина, родившая 11-го малыша, намерена воспользоваться услугой «Рождение ребёнка». Она предусматривает оформление свидетельства о рождении, справки для получения единовременного пособия, полиса ОМС, ИНН и СНИЛС. Подмосковный регион стал первым, где предоставляется такой комплекс услуг.