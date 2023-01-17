Гинеколог рассказала о росте материнской смертности из-за COVID-19 Гинеколог Милютина: среди переболевших COVID-19 увеличился риск материнской смертности

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У переболевших COVID-19 увеличивается риск материнской смертности и возникновения неразвивающейся беременности, рассказала РИАМО акушер-гинеколог Мария Милютина. По ее словам, в 2021 году этот показатель увеличился в два-три раза, у врачей пока нет точных данных насчет влияния коронавируса на функциональный резерв яичника, однако негативное влияние тяжело перенесенной болезни на показатели спермограммы является бесспорным.

Также специалист подчеркнула, что влияние COVID-19 на развитие беременности плохо отражено в статистике, но является «очевидным фактом».

С точки зрения неразвивающейся беременности — это не так хорошо отражено в статистике, но это тоже очевидный факт. <...> С точки зрения снижения резерва влияния на яичники — пока у нас точных данных нет, — заключила Милютина.

Акушер-гинеколог добавила, что показатели спермограммы могут ухудшаться из-за тяжелого течения COVID-19 или препаратов, применяемых в ходе лечения. При этом они восстанавливаются в течение трех — шести месяцев после болезни, отметила специалист.

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