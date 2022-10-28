Гинеколог Фисюк опровергла миф о продуктах, которые влияют на пол ребенка

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Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк заявила, что выбор диеты во время беременности не играет никакую роль в определении пола будущего ребенка. Врач добавила, что к такому выводу пришли врачи, которые углубились в изучении этого вопроса. Она отметила, что все эти рекомендации не более чем способ отвлечь или привлечь внимание, пишут «Известия».

Интернет пестрит всевозможными таблицами с расписанными диетами, графиком планирования беременности по месяцам, другими советами и рекомендациями, но это не более чем способ отвлечь или привлечь внимание. Самое главное — родить здорового и желанного ребенка, — сказала Фисюк.

Специалист напомнила про пример расхожего мнения, что, если употреблять в пищу больше белковых продуктов, то якобы увеличивается вероятность забеременеть мальчиком, а при употреблении более легкой пищи с преобладанием фруктов и овощей можно забеременеть девочкой.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.