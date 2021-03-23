Гинцбург заявил о возможности ревакцинации «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/aff7a82e-8bd6-11eb-b495-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Ревакцинация препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» возможна. Об этом заявил журналистам директор центра Гамалеи, где была разработана вакцина, Александр Гинцбург.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выразила мнение, что «Спутником V» нельзя будет привиться повторно. По её словам, одновременно с препаратом вводятся аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. И существует вероятность, что при повторной вакцинации, даже через продолжительное время, компоненты вакцины будут разрушаться антителами, которые могут сохраниться в организме.

Данные целого ряда исследований <...> говорят, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену, — цитирует ТАСС специалиста.

Как писал NEWS.ru, итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani («Спалланцани») планирует второй раз привить российской вакциной против нового коронавируса «Спутник V» добровольцев, до этого получивших разрабатываемый в стране препарат ReiThera, рассказал журналистам руководитель «Спалланцани» профессор Франческо Вайя.