Гинцбург заявил о разработке новой вакцины от туберкулёза в России

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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в настоящее время проводится третья фаза клинических исследований новой вакцины от туберкулёза. По словам специалиста, препарат отличается от существующей в РФ вакцины БЦЖ тем, что будет защищать не только от тяжёлых случаев заболевания, но и от заражения. Эксперт добавил, что защита будет обеспечена всем возрастных группам населения, пишет ТАСС.

Если известная нам вакцина БЦЖ защищала детей от тяжёлых случаев заболевания диссеминированным туберкулёзом, но не защищала от заражения, то наша вакцина должна защищать от заражения как детей, так и взрослых, — поделился Гинцбург.

Отмечается, что разрешение на проведение исследования туберкулёзной субъединичной рекомбинантной вакцины «ГамТБвак» было выдано Центру в середине июня 2021 года Минздравом РФ.

Врач-диетолог Наталья Нефедова ранее заявила, что кофе лучше пить не ранее, чем через полчаса после еды, так как это не нарушит процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище. Эксперт отметила, что кофе содержит множество веществ, которые либо агрегируют металлы, либо выводят из организма полезные микроэлементы. По этой причине она посоветовала пить кофе с молоком. Она при этом предупредила, что молоко в кофе повышает калорийность напитка, поэтому лучше употреблять в качестве перекуса.